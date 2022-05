Großbauprojekt mit rund 11.400 Quadratmetern Gesamtmietfläche in zentraler Innenstadtlage Das Multi-Family-Office DERECO hat den Bau von 139 Mietwohnungen in der Homberger Straße in Moers pünktlich fertiggestellt und das Objekt mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 45 Mio. Euro ins unternehmenseigene Asset Management aufgenommen. Insgesamt werden den Mietern rund 11.400 Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche zur Verfügung gestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...