Die Management- und Technologieberatung BearingPoint gab heute bekannt, dass sie von SAP für ihre herausragenden Leistungen als SAP-Partner mit einem SAP Pinnacle Award 2022 in der Kategorie Sustainability ausgezeichnet wurde. Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP jährlich Partner, die sich besonders um die Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben und Kunden dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Die Gewinner und Finalisten in 22 Kategorien wurden auf der Grundlage von Vorschlägen von SAP, Feedback der Kunden und verschiedenen Leistungskennzahlen ausgewählt.

"Mit den SAP Pinnacle Awards würdigen wir leistungsstarke Partner, die Kunden mit außerordentlich großem Erfolg geholfen haben, mehr zu erreichen", erläutert Christian Klein, CEO der SAP SE. "Die Gewinner wurden ausgewählt, weil sie sich in besonderem Maße für die Wertschöpfung beim Kunden, exponentielles Wachstum und Vereinfachung eingesetzt haben. Gemeinsam unterstützen wir unsere Kunden auf ihrem Weg, intelligente und nachhaltige Unternehmen zu werden."

Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil von Business Transformation Services

Mit dem SAP Pinnacle Award 2022 in der Kategorie Sustainability würdigt SAP BearingPoint dafür, dass das Unternehmen Nachhaltigkeit zu einem integralen Bestandteil seiner Business Transformation Services gemacht hat und beim Einsatz des wachsenden SAP-Portfolios an Nachhaltigkeitslösungen eine Vorreiterrolle spielt. Außerdem würdigt der Award BearingPoint als ein Unternehmen mit einem klaren, messbaren und öffentlich nachvollziehbaren Weg, um selbst ein nachhaltiges Unternehmen zu sein.

"Den SAP Pinnacle Award zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen, ist ein wichtiger Erfolg und ein starker Beleg dafür, wie wir gemeinsam mit Industriekunden und SAP Innovationen gestalten und in Produkte umsetzen", sagte Donald Wachs, Head of IP Assets und Mitglied des globalen Management Committee bei BearingPoint. "Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in diesem Jahr den Preis in der Kategorie Nachhaltigkeit erhalten haben. Wir arbeiten mit SAP zusammen, um die Entwicklung von Lösungen für die Dekarbonisierung und die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks voranzutreiben, damit unsere Kunden das Ziel der Klimaneutralität erreichen können. Gemeinsam mit SAP messen und optimieren wir die Klimaauswirkungen von Produkten über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Wir verfügen über mehr als zehn Jahre einschlägige Erfahrung bei der Berechnung und Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Produkten und Unternehmen. Wir nutzen diese Branchenexpertise, um SAP-Kunden zu helfen, ihre Ziele zur Senkung von Treibhausgasemissionen zu erreichen. Wir bei BearingPoint sind davon überzeugt, dass wir zusammen mit den innovativen Lösungen, den umfassenden Kenntnissen betrieblicher Abläufe und der Marktexpertise von SAP die Wirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität voranbringen können."

Die langjährige Zusammenarbeit von BearingPoint mit SAP hilft Kunden weltweit, ihr Geschäft zu verbessern und umzugestalten. Insbesondere im Bereich innovativer Softwareprodukte entwickelt BearingPoint weitere Anwendungen für das Industry Cloud-Portfolio der SAP, wie z.B. die Equipment- und Tool-Management-Lösung ETM.next, für die BearingPoint im vergangenen Jahr mit dem SAP Pinnacle Award ausgezeichnet wurde: https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/pressemitteilungen-und-medienberichte/pressemitteilungen/bearingpoint-gewinnt-den-sap-pinnacle-award-2021/

Mit den SAP Pinnacle Awards würdigt SAP herausragende Leistungen von Partnern, die großen Wert auf Teamarbeit legen und Kunden durch innovative Konzepte und herausragende Kompetenz helfen, ihre Ziele umzusetzen. Von mehr als 20.000 Partnern weltweit wurden dieses Jahr nur 17 Partner für einen SAP Pinnacle Award ausgewählt.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft, dessen Dienstleistungsportfolio People Strategy, Customer Growth, Finance Risk, Operations und Technology umfasst. Im Bereich Business Services bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus. Im dritten Bereich entwickelt BearingPoint gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

