Der CARUSO Dataplace wurde aus mehr als 2.600 Einreichungen weltweit als einer der zwölf globalen Gewinner ausgewählt, um gemeinsam mit Zurich an der Versicherung der Zukunft zu arbeiten.

MÜNCHEN, Deutschland, May 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CARUSO freut sich bekannt zu geben, dass es als einer von zwölf globalen Gewinnern der Zurich Innovation Championship 2021/2022 ausgewählt wurde. Das ist der Start in eine 13-wöchige Accelerator-Phase, in der innovative Ideen rund um die KFZ-Versicherung der Zukunft gemeinsam mit Zurich Deutschland getestet und weiterentwickelt werden. Die Zurich Innovation Championship ist ein globaler Wettbewerb für Start-ups und Entrepreneure. Gemeinsam werden darin neuartige Produkte und Dienstleistungen geschaffen, die nicht nur den Horizont der Versicherung erweitern, sondern auch das Zusammenspiel mit dem Kunden nachhaltig verbessern.



"Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, von Zurich als einer der Gewinner weltweit ausgewählt worden zu sein. CARUSO zeigt, wie Daten aus dem vernetzen Fahrzeug genutzt werden können, um Innovationen im Versicherungssektor voranzutreiben. Was uns noch stolzer macht, ist die Tatsache, dass wir die einzigen Gewinner aus der Automobilbranche sind. Dies verdeutlicht den Mehrwert und die Vorteile, die unsere Connected-Car-Datenplattform bietet", sagt Norbert Dohmen, Geschäftsführer der Caruso GmbH.

"Die Pitches der Start-ups haben gezeigt, welche Innovationskraft und Energie hier freigesetzt wird. Vor allem freuen wir uns, dass mit CARUSO auch ein Start-up aus Deutschland unter den zwölf Gewinnern vertreten ist, die wir künftig begleiten werden", sagt Dr. Carsten Schildknecht, CEO der Zurich Gruppe Deutschland.

Während des am 25. April gestarteten Accelerators profitiert CARUSO als eines der zwölf siegreichen Start-ups sowohl von finanzieller als auch nicht-finanzieller Unterstützung, wie beispielsweise Mentoring durch Führungskräfte und Experten von Zurich, und Zugang zu konkreten Business Cases. Danach werden die erfolgreichen Ideen in einer Umsetzungsphase realisiert.

Über Caruso GmbH

"From Connected Cars to Connected Business." CARUSO ist der neutrale, offene und sichere Marktplatz für Daten aus dem vernetzten Fahrzeug. Die Daten werden herstellerunabhängig über eine standardisierte Schnittstelle bereitgestellt. Damit ermöglicht CARUSO seinen Partnern, sich voll auf Ihre eigenen innovativen Mobilitätslösungen zu konzentrieren, ohne sich um die technischen Details der einzelnen Fahrzeughersteller kümmern zu müssen. Die Ausleitung der Daten erfolgt zu 100% DSGVO-konform und ausschließlich mit Einverständnis des Fahrzeugnutzers. Das alles macht das in Deutschland ansässige Unternehmen zur führenden Plattform für Fahrzeugdaten in Europa.

Weitere Informationen gibt es auf https://www.caruso-dataplace.com/.

Tina Rauschenbach

Head of Customer Experience

customerexperience@caruso-dataplace.com

