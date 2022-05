Unterföhring (ots) -Joko Winterscheidt setzt seinen Job als Quizmaster wieder aufs Spiel. In sechs neuen Folgen der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" tritt Joko gegen neue Herausforder:innen in Quizrunden an. Auf die Gewinnerin oder den Gewinner wartet aber kein Geld- oder Sachpreis - wer es schafft, Joko zu schlagen, gewinnt seine Show.Sie wollen Joko Winterscheidt die Show stehlen: Schauspielerin Nilam Farooq, Musiker Olli Schulz und Schauspieler Fahri Yardim. In jeder Folge von WSMDS kämpft zudem eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat:in um die Moderation von Jokos Show.Die neuen Folgen werden derzeit von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben in Berlin produziert. Ausgestrahlt wird "Wer stiehlt mir die Show?" im zweiten Halbjahr 2022.So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforder:innen zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein oder eine Kandidat:in die Show verlassen. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der oder die Sieger:in des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurück zu gewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind."Wer stiehlt mir die Show?" - Staffel 4 im zweiten Halbjahr 2022 auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSPressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5217839