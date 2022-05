Auch die Microsoft-Aktie kann sich dem Abverkauf an den Börsen nicht entziehen und fiel am Montag im US-Handel rund 3,7 Prozent auf 264,58 Dollar. Damit hat das Papier nicht nur seine anfängliche Bodenbildung im Bereich von 270 Dollar verworfen, sondern ist auch unter die Marke von zwei Billionen Dollar Marktkapitalisierung gerutscht. Mit dem Aufbäumen im März und der Stabilisierung Ende April sah es so aus, als ob der Aktie von Microsoft eine Bodenbildung im Bereich der Horizontalen bei 270 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...