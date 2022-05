Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG hat heute ihre Zahlen zum 1. Quartal 2022 vorgelegt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:Christoph Jurecka, Finanzvorstand: "Munich Re beteiligt sich an humanitärer Hilfe für die ukrainische Bevölkerung und trägt die Sanktionen gegen Russland überzeugt mit. Die finanziellen Auswirkungen von Krieg und Sanktionen belasten das Ergebnis des ersten Quartals erheblich: Wir haben Anleihen beider Länder abgeschrieben und erste Schadenaufwände gebucht. Trotz der Unsicherheiten in einem schwierigen Umfeld: Auf Basis des Quartalsgewinns von mehr als 600 Mio. Euro strebt Munich Re weiter ein Jahresziel von 3,3 Mrd. Euro an." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...