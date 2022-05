Wien (www.anleihencheck.de) - Die FED hat nach dem ersten Schritt im März nun auch im April die Zinsen angehoben, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.Aufgrund der hohen Inflation sei das Tempo erhöht worden: Statt wie üblich um einen Viertelprozentpunkt sei der Leitzins um einen halben Prozentpunkt angehoben worden. Eine Anhebung in diesem Ausmaß habe es zuletzt vor mehr als 20 Jahren gegeben - ein durchaus außergewöhnlicher Vorgang also. Daran werde man sich gewöhnen müssen. Die meisten Beobachter würden auch bei den nächsten Meetings Anhebungen um 0,5% erwarten. Der Leitzins werde dann zwölf Monate nach der ersten Anhebung bei rund 3% liegen. Sollte diese Erwartung Realität werden, dann sei man live beim aggressivsten Zinsanhebungszyklus seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts dabei. Selbst vor dem Platzen der Dotcom- und der Immobilienblasen seien die Zinsen nicht in einem solchen Tempo angehoben worden. ...

