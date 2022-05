Nach einem positiven Bürgerentscheid im baden-württembergischen Weilheim an der Teck will Cellcentric, das Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Volvo, jetzt Taten sprechen lassen. Mit dem Ja zur Ausweisung eines Gewerbegebiets ist die Voraussetzung für die angekündigte Gigafactory für Brennstoffzellen in der Kleinstadt mit rund 10.000 Einwohnern geschaffen. Die Gewerbefläche soll im Gebiet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...