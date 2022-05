Die Auszahlung des sogenannten Bundesligabonus von 2% ist in den Anleihebedingungen der neuen Anleihe Schalke 2022/27 verankert: So läuft's jetzt. Der FC Schalke 04 konnte am Samstag (7.5.) durch einen 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli vor heimischer Kulisse den Aufstieg in die Bundesliga sichern. Bereits einen Spieltag vor Saisonende können die Königsblauen nun nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...