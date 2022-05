Hundemarmelade, Musik zum Fühlen und ein Legal-Tech-Startup gegen digitale Gewalt: Auch in Folge 6 von Staffel 11 hat "Die Höhle der Löwen" wieder ein buntes Pitch-Potpourri geboten. Die Zusammenfassung gibt es hier. Deep One: Musik zum Fühlen Der Wearable Subwoofer von Deep One soll nicht nur für ein intensives Musikerlebnis sorgen, sondern könnte auch im Gaming zum Einsatz kommen. (Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer) Frederik Podzuweit und seine Mitgründer wollen Musik spürbar machen. Die Geschichte von Deep One beginnt in Podzuweits Studium zum Industrie-Designer. Im Rahmen eines Projekts entwirft er ein ...

