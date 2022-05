Infineon: Bearishe Tradingchance mit (Turbo)-Puts

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befindet sich seit einigen Tagen ordentlich unter Druck. Verzeichnete die Aktie noch am 5.5.22 bei 28,35 Euro ein Tageshoch, so wurde sie am 9.2.22 nach der Anhebung der Prognose zeitweise um nahezu 10 Prozent tiefer auf dem neuen 12-Monatstief bei 25,55 Euro gehandelt.

Obwohl die Mehrheit der Experten trotz oftmals reduzierter Kursziele ihre Kaufempfehlungen bekräftigte, könnte sich der Kursrückgang der Infineon-Aktie wegen des eingetrübten Chartbildes noch weiter fortsetzen. Gibt die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 25,90 Euro notierte, in den nächsten Wochen um weitere 10 Prozent auf 23,30 Euro nach dann wird sich eine Investition in Short-Hebelprodukte bezahlt machen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 25 Euro

Der SG-Put-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 25 Euro, Bewertungstag 15.7.22, BV 0,1, ISIN: DE000SH82747, wurde beim Aktienkurs von 25,90 Euro mit 0,16 - 0,17 Euro gehandelt.

Gibt die Infineon-Aktie in spätestens einem Monat auf 23,30 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 0,25 Euro (+47 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 28,458 Euro Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,458 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK0UJN3, wurde beim Aktienkurs 25,90 Euro mit 0,26 - 0,27 Euro gehandelt.

Bei einem Kursrutsch der Infineon-Aktie auf 23,30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,51 Euro (+89 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 30,299 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Put auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,299 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW1SLN8, wurde beim Aktienkurs 25,90 Euro mit 0,45 - 0,46 Euro quotiert.

Bei einem Kursrückgang der Infineon-Aktie auf 23,30 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 0,69 Euro (+50 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de