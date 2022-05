Nach einer furiosen Rallye ist die Aktie von Bayer (WKN: BAY001) seit Mitte April ein wenig abgekühlt. Nun hat der DAX-Konzern überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt. Der Markt reagiert jedoch zunächst zurückhaltend: Die Aktie steht am Vormittag mehr oder weniger unverändert bei 58,80 €. Das Management hat derzeit viele gute Gründe, um trotz eines schwierigen Makro-Umfelds an seiner Jahresprognose festzuhalten. Die Bayer AG mit Sitz in Leverkusen ...

