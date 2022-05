Die letzten Zahlen von Volkswagen lagen im Rahmen der Erwartungen, viele Analysten haben im Anschluss ihre Kauempfehlungen bestätigt. Nur Jeffries bleibt skeptisch…Auf einer von der Financial Times organisierten Veranstaltung äußerte sich VW-Chef Diess am Montag optimistisch, was die nächsten Monate angeht. Diess geht davon aus, dass kleine Elektrofahrzeuge bis 2025 profitabel sein werden, da die Batteriepreise sinken und die Gewinnmargen von Elektrofahrzeugen in drei Jahren mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ...

