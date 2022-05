Bielefeld (ots) -Die NTT DATA Business Solutions AG hat heute bekannt gegeben, dass sie für ihre herausragenden Leistungen als SAP-Partner mit dem SAP® Pinnacle Award 2022 in den Kategorien "Sales Excellence - Cross Segment" und "Sales Excellence - Midmarket" ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus wurde NTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) als Finalist für den SAP Pinnacle Award 2022 in den Kategorien "Demand Generation" und "Delivery Excellence" nominiert. Die Gewinner und Finalisten der SAP Pinnacle Awards 2022 wurden in 22 Kategorien auf Basis von Empfehlungen der SAP, Kundenfeedback und Leistungsindikatoren ausgewählt."Mit den SAP Pinnacle Awards würdigen wir leistungsstarke Partner, die Kunden mit außerordentlich großem Erfolg geholfen haben, mehr zu erreichen", erläutert Christian Klein, CEO der SAP SE. "Die Gewinner wurden ausgewählt, weil sie sich in besonderem Maße für die Wertschöpfung beim Kunden, exponentielles Wachstum und Vereinfachung eingesetzt haben. Gemeinsam unterstützen wir unsere Kunden auf ihrem Weg, intelligente und nachhaltige Unternehmen zu werden."Mit den prestigeträchtigen Auszeichnungen zeichnet SAP seit nunmehr 20 Jahren Partner aus, die sich besonders um die Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben und Kunden dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen."Mit den Gewinnern eines SAP Pinnacle Awards zu arbeiten bedeutet, mit den besten SAP-Partnern zu arbeiten. Und wir gehören dazu. Das macht uns sehr stolz", sagt Norbert Rotter, CEO von NTT DATA Business Solutions AG. "Wir sind der weltweit der führende SAP-Partner für den Mittestand. Die diesjährigen Auszeichnungen unterstreichen dies erneut eindrucksvoll. Wir nutzen führende Technologien von SAP und unsere eigenen Lösungen zum Nutzen und geschäftlichen Erfolg unserer Kunden. Dies bleibt unser Anspruch und ist unser Qualitätsversprechen", sagt Norbert Rotter.Zum 20-jährigen Jubiläum des SAP Pinnacle Awards wurden die Anerkennungskriterien überarbeitet. 2022 konzentrieren sich die SAP Pinnacle Awards noch stärker auf die Anerkennung von Partnerleistungen. Mit den Neuerungen werden Partner nicht mehr auf der Grundlage ihrer Beziehungsart, ihrer Lösung oder ihres Branchenschwerpunkts ausgezeichnet, sondern die Preiskategorien gelten nun für das gesamte SAP-Partner-Ökosystem, was die Teilnahmeberechtigung erhöht und die Preise zu den umfassendsten Auszeichnungen von SAP überhaupt macht.Ausführliche Informationen zu den SAP Pinnacle Award 2022 finden Sie hier: https://www.sap.com/partner/pinnacle-awards.htmlÜber NTT DATA Business SolutionsNTT DATA Business Solutions (https://nttdata-solutions.com/de/) entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 12.000 Menschen in 31 Ländern.Über NTT DATANTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com. (https://www.nttdata.com/global/en/)Pressekontakt:Head of Corporate CommunicationsSilvia DickeNTT DATA Business Solutions AGKönigsbreede 133605 Bielefeld, GermanyT: +49 (0) 521 / 9 14 48 107E-mail: silvia.dicke@nttdata.comOriginal-Content von: NTT DATA Business Solutions AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24336/5218013