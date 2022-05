Linz (www.anleihencheck.de) - Heute richten wir datenseitig unseren Blick auf die ZEW Konjunkturerwartungen in Deutschland, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die gestrige Veröffentlichung des sentix-Investorenvertrauens, das grundsätzlich einen Vorfühlcharakter gegenüber den übrigen Frühindikatoren aufweise, habe bereits gezeigt, dass die Stimmung getrübt sei. Europa sei stärker von den Kriegs- und Sanktionsfolgen betroffen als die USA. Zusätzlich würden die europäischen konjunkturellen Aussichten von der hohen Inflation belastet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...