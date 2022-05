Mit hohen Kursverlusten befand die Aktie der Deutschen Bank sich am Montag in bester Gesellschaft. Allerdings macht dem Geldhaus nun nicht mehr allein die schlechte Stimmung bei den Börsianern zu schaffen. Spätestens mit den jüngsten Abschlägen erweist sich auch die Charttechnik als klarer Gegner für die Anteilseigner.Bis auf 8,96 Euro segelte die Aktie der Deutschen Bank (DE0005140008) am Montag in Richtung Süden und verpasste damit den Support bei 9,10 Euro mehr als deutlich. Das bisherige Jahrestief bei 8,90 Euro dürfte im heutigen Handel auf ...

