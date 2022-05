Um ganze 5,7 Prozent konnte BioNTech seinen Kurs im gestrigen Handel nach oben schieben, was in der aktuellen Lage an den Märkten alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Zu verdanken haben die Anleger den spontanen Kurssprung vor allem den jüngst vorgelegten Zahlen für das erste Quartal.Darin konnte BioNTech (US09075V1026) Gewinne in Höhe von 3,7 Milliarden Euro ausweisen und damit sehr viel mehr als noch im vergangenen Jahr, als im ersten Quartal "nur" ein Überschuss von 1,1 Milliarden Euro erzielt wurde. Mit der Bilanz zeigt sich ...

