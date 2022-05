Wachstumsaktien befinden sich weiterhin in einer Schwächeperiode. Oder in einem wirklich tiefen Fall und Crash. Für Foolishe Investoren ist das jedoch die Chance, beeindruckende Qualität zu deutlich günstigeren Preisen zu bekommen und die Einstandsbasis zu verbilligen. Aus diesem Grund kaufe ich konsequent weiter Wachstumsaktien. In dieser Woche auf meinem Kaufradar: Etsy (WKN: A14P98) und Mercadolibre (WKN: A0MYNP), meine beiden Top-Positionen. Aus den folgenden Gründen hätte ich gerade jetzt gern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...