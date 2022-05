Der Einstieg von Immobilienprofi Stavros Efremidis zusammen mit Investor Karl Ehlerding sollte eigentlich für Ruhe beim angeschlagenen Immobilienkonzern Corestate sorgen. Doch das immer so erfolgreiche Gespann scheint die Probleme nicht in den Griff zu bekommen. Das Unternehmen muss seinen Ausblick kassieren.Mit den Zahlen zum ersten Quartal hat Corestate am Dienstag die nächste Hiobsbotschaft für seine Aktionäre parat. Wegen deutlich gestiegener Unsicherheiten zieht der Vorstand die Prognose für ...

