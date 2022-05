Neckarsulm (ots) -Mit einer Flasche Mineralwasser einen Tag sauberes Trinkwasser spenden oder mit einer Tafel Schokolade einen Menschen mit einer Mahlzeit versorgen? Mit den Produkten von share, die jetzt bei Kaufland erhältlich sind, kann man einkaufen und gleichzeitig Gutes tun: Für jedes verkaufte share-Produkt wird eine Hilfeleistung gespendet. Pflegeprodukte werden so zu Hygieneartikeln und Lebensmittel zu Mahlzeiten - für Menschen in Not auf der ganzen Welt."Bei unserer Sortimentsgestaltung übernehmen wir auch gesellschaftliche Verantwortung. Mit den Artikeln von share erweitern wir unser Sortiment um soziale Produkte, mit denen unsere Kunden bei jedem Einkauf ganz einfach die Möglichkeit haben zu helfen - und das nachhaltig. Denn mit dem Kauf von share-Produkten wird nicht nur Soforthilfe, z. B. in Form von Mahlzeiten oder Notfallnahrung für Menschen in Krisenregionen bereitgestellt, sondern auch Projekte wie die Ausbildung von Frauen zu Brunnenmechanikerinnen unterstützt, um eine langfristige Versorgung mit sauberem Trinkwasser sicherzustellen", sagt Artur Findling, Geschäftsführer Einkauf Bio.Ab sofort sind bei Kaufland folgende share-Produkte erhältlich: Wasser, Schokolade, Nussriegel, ein Hafer- und ein Baristadrink, teilweise Bio-zertifiziert oder aus fair gehandelten Zutaten. Über den QR-Code auf der Verpackung erfahren die Kunden, welches Projekt sie mit dem Kauf ihres Produkts unterstützen.Kaufland nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung ernst und engagiert sich in verschiedenen sozialen und ökologischen Projekten direkt vor Ort aber auch in den Herkunftsländern vielzähliger Produkte. Das Unternehmen unterstützt verschiedene Projekte, deren Ziel ist es, eine kontinuierliche Verbesserung der Sozial-, Arbeits- und Lebensbedingungen sowie mehr Umweltschutz in den Herkunftsländern zu erzielen. Dieses Engagement spiegelt sich auch durch vielzählige zertifizierte Produkte wie bspw. fair gehandelte Bio-Bananen auch direkt im Sortiment wider.Über shareshare macht es sich zur Aufgabe, unmittelbar sozialen Nutzen zu generieren - ganz einfach, durch Konsum. Mit aktuell über 120 Produkten bietet share eine soziale Alternative für viele alltägliche Konsumentscheidungen - seien es Snacks, Getränke, Schreibwaren oder Shampoos.Ziel von share ist es, sozialen Konsum im Massenmarkt zu etablieren und Menschen die Möglichkeit zu bieten, ohne Mehraufwand beim Einkauf Gutes zu tun. Jedes verkaufte Produkt von share unterstützt eines der weltweiten sozialen Projekte - und zwar transparent: Ein QR-Code auf der Packung verrät, wohin die Spende geht. So wissen alle Kund:innen gleich, wo die Hilfe ankommt.Seit dem Start hat share bereits mehr als 23 Millionen Mahlzeiten und über 13 Million Seifen und andere Hygienemaßnahmen gespendet, 38 Millionen Tage Zugang zu sauberem Trinkwasser finanziert und 2 Million Schulstunden ermöglicht. Im Durchschnitt teilt jede Sekunde jemand mit share!Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5218205