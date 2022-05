DJ Wissing: G7 beraten mit Ukraine über Cyberangriffe

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Digitalminister der sieben führenden Industrieländer (G7) wollen am ersten Tag ihres zweitägigen Treffens in Düsseldorf mit der Ukraine Fragen der Cybersicherheit erörtern. Im Mittelpunkt stünden "Cybersicherheit und die Resilienz digitaler Infrastruktur", sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP). "Das Thema ist von aktueller Bedeutung angesichts des Überfalls Russlands auf die Ukraine und der Gefahren, die sich durch Cyberangriffe für alle ergeben." Bereits am Morgen habe er mit seinem ukrainischen Amtskollegen die Situation dort konkret besprochen. "Er wird auch an dem G7-Treffen teilnehmen", kündigte Wissing an, der die Sitzung leitet.

Wissing betonte, man helfe der Ukraine bereits durch die Lieferung von Ausstattung im digitalen Bereich, und er habe den ukrainischen Minister gebeten, "uns eine neue Liste zuzuschicken mit den Dingen, die sie konkret brauchen, damit wir gemeinsam dafür sorgen können, dass Hardware vorhanden ist". Über die Frage der Cyberabwehr und Cybersicherheit tausche man sich aus. "Wie wir das konkret ausgestalten, das wollen wir heute bei unserem Treffen besprechen", sagte Wissing. Er sei zuversichtlich, dass darüber eine Vereinbarung erreicht werde.

Wissing betonte, im Zusammenhang mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine habe die Cyberabwehr besondere Bedeutung erlangt. "Die Gefahr von Angriffen ist gestiegen." Deshalb sei es wichtig, dass die G7-Länder ihre Erfahrungen austauschten und die Systeme optimierten. Gemeinsam sei man stark genug, um Attacken abzuwehren. Der Präsident des Digitalverbandes Bitkom, Achim Berg, erklärte, die Sicherheit des Cyberraums habe durch den Krieg und die damit verbundenen Desinformationskampagnen und Cyberattacken gegen westliche Staaten stark an Aktualität und Relevanz gewonnen.

"Die Cyberangriffe im Vorfeld und Verlauf des Kriegs zeigen die Verwundbarkeit unserer Gesellschaften", betonte Berg. Es sei höchste Zeit, dass sich die führenden Industriestaaten auf verbindliche Regeln einigten und diese im nächsten Schritt zur Grundlage weltweit respektierter Standards machten und sanktionsbewehrten. Es sollte auch die Wirtschaft in die tagesaktuelle Cyber-Sicherheitslage einbezogen werden, forderte er. Informationen sollten über eine zentrale Anlaufstelle zugänglich gemacht werden.

May 10, 2022

