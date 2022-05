HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 84 auf 62 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Er habe das Bewertungsmodell für den Dialysekonzern fundamental überarbeitet, schrieb der nun zuständige Experte Christian Ehmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Profitabilitätsprogramm des Unternehmens sorge für kurzfristige Verbesserungen, aber der Gegenwind nehme zu./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

