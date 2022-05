Immer kleinere Geräte sollen immer "schlauer" werden. Eine Lösung für künstliche Intelligenz in IoT-Geräten könnten nanomagnetische Computer darstellen, die extrem energiesparend arbeiten. Mit dem Internet of Things (IoT) soll künstliche Intelligenz in immer kleinere Geräte wandern. Das Problem: Das maschinelle Lernen ist energiehungrig und die Stromspeicherkapazitäten niedrig. Eine Lösung könnte der nun vorgestellte Ansatz liefern: Computer verwenden für die Berechnungen nanomagnetische statt elektrische Impulse. Ein Team des Imperial College of London hat nun ein "neuronales ...

