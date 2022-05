Pyramid Analytics, ein Anbieter wegweisender Intelligenzplattformen, gab heute bekannt, dass er 120 Million USD an Series E-Finanzierung erschlossen hatte, was das Ziel um 20 Millionen USD übersteigt und das Gesamtrisikokapital des Unternehmens auf über 211 Millionen USD erhöht. Die Runde wurde von H.I.G. Growth Partners geleitet, der dedizierten Filiale von H.I.G. Capital für Wachstumskapitalanlagen ein führendes globales Unternehmen für alternative Investitionen mit über 48 Milliarden USD an verwaltetem Grundkapital 1, unter Beteiligung von Clal Insurance Enterprises Holdings, Kingfisher Capital und General Oriental Investments. Zu den ersten Investoren, die in dieser neuen Runde teilgenommen hatten, gehören JVP, Maor Investments, Sequoia Capital und Viola Growth.

Omri Kohl, CEO and Co-Founder, Pyramid Analytics. The Decision Intelligence platform company announced a $120M Series E funding round on 9 May 2022. Investors include H.I.G. Growth Partners, JVP, Maor Investments, Sequoia Capital, and Viola Growth. Pyramid is incorporated in Amsterdam and has regional headquarters in global innovation and business centers, including London, New York City, and Tel-Aviv. (Photo: Business Wire)