Die Aktien von Borussia Dortmund sind am Dienstag bei Anlegern wieder sehr gefragt. Zur Mittagszeit kletterten sie um 3,1 Prozent. Es verdichten sich die Anzeichen, dass der Wechsel von Starstürmer Erling Haaland zu Manchester City noch in dieser Woche unter Ausnutzung einer Ausstiegsklausel vollzogen werden soll. Die Ablösesumme soll sich Medienberichten zufolge dank einer Ausstiegsklausel auf 75 Millionen Euro belaufen. Neben der allgemeinen Erholung an den Märkten scheint auch diese Meldung dem ...

