Das Institut zur Fortbildung von Betriebsräten GmbH Co. KG (ifb) nutzt ab sofort Xpublisher, um seine Seminare auszuschreiben und zu bewerben. Mit dem Redaktionssystem erstellt, verwaltet und publiziert ifb seine Inhalte zentral und medienneutral. Zu den wichtigsten Kanälen zählen Printkataloge und die offizielle Website.

Schon bei der grundlegenden Überarbeitung des Onlineauftrittes von ifb kam Xpublisher zum Einsatz. Seit 14. März 2022 ist die neue Website veröffentlicht, der Content stammt überwiegend aus Xpublisher. Die ifb-Webseite greift via REST API auf die Inhalte in dem webbasierten Redaktionssystem zu und stellt dadurch deren Aktualität jederzeit sicher. Neben dem Web-Relaunch hat das Institut bereits sein "Gesamtprogramm 2022/23", einer der wichtigsten und umfangreichsten Kataloge, mit Xpublisher generiert.

"Dank Xpublisher konnten wir unsere Inhalte effizient erstellen und verwalten sowie ohne großen Aufwand auf unsere neue Website übertragen. Das hat den Relaunch erheblich vereinfacht", freut sich Matthias Typelt, Projektmanager von ifb.

"Wir von Xpublisher sind stolz, mit unserem webbasierten Redaktionssystem einen Beitrag zur Weiterbildung von Mitgliedern aus Arbeitnehmer- und Interessensvertretern in Deutschland leisten zu dürfen", erklärt Xpublisher CEO Matthias Kraus.

Über ifb Institut zur Fortbildung von Betriebsräten GmbH Co. KG

Das Institut zur Fortbildung von Betriebsräten (ifb GmbH Co. KG) mit Sitz in Seehausen am Staffelsee gilt als Marktführer unter den privaten und gewerkschaftsunabhängigen Seminarveranstaltern für Betriebsräte und betriebliche Interessenvertreter in Deutschland. Rund 170 festangestellte und 900 freiberufliche Beschäftigte liefern ein umfangreiches Schulungsangebot mit mehr als 260 verschiedenen Themen für etwa 55.000 Teilnehmer pro Jahr.

Über die Xpublisher GmbH

Die Xpublisher GmbH, ein führender Anbieter im Multichannel-Publishing, bietet mit Xeditor und Xpublisher intuitive Lösungen zur Erstellung, Verwaltung sowie automatisierten Publikation von Zeitschriften, Büchern und Dokumentationen. Das 2009 gegründete Unternehmen ist seit 2019 Teil der Fabasoft Gruppe. Neben dem Hauptsitz in München, Deutschland, betreibt Xpublisher eine Tochtergesellschaft in den USA. Zahlreiche führende internationale Unternehmen und Organisationen aus Verlagswesen, Luft- und Raumfahrt, Technologie, Bildung und öffentlicher Verwaltung vertrauen auf die Produkte von Xpublisher.

Weitere Informationen finden Sie auf www.xpublisher.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005775/de/

Contacts:

Lucia Höll

Marketing Manager

Office: +49 (0)89 54726178-38

lucia.hoell@xpublisher.com