...ebenso wie der Tourismus in Deutschland. Die deutsche Airline präsentierte kürzlich hervorragende Quartalszahlen: Der Umsatz verdoppelte sich in etwa von rd. 2,6 Mrd. € im 1. Quartal 2021 auf jetzt ca. 5,4 Mrd. €, das Konzernergebnis korrigierte von -1,01 Mrd. € auf rd. -0,6 Mrd. € nach oben, der freie Cashflow stieg von -953 Mill. € auf 780 Mill. €. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich wieder von 5,3 auf 12,2 %. Bei der Vorstellung der Ergebnisse gab Vorstandschef Spohr die Richtung vor: "Wir haken die Krise jetzt mental ab und gehen wieder in die Offensive". Dazu gehören auch Verkäufe von Konzernteilen.



Unterdessen meldete das Statistische Bundesamt für die Beherbergungsbetriebe im Lande im März 25,1 Mill. in- und ausländische Gäste. Nach den vorläufigen Zahlen waren dies 175,1 % mehr als im Vorjahresmonat, als Privatreisende nirgendwo übernachten durften, und fast 60 % mehr als im März 2020. Allerdings: Gegenüber dem März im Vorkrisenjahr 2019 wurden jetzt fast 24 % weniger Übernachtungen gezählt.



