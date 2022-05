LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Resultate des Halbleiterkonzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Keagan Bryce-Borthwick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses Mal habe das auch nicht nur an Wechselkurseffekten gelegen, was nahelege, dass die Lieferlage sich verbessert habe. Allerdings könnten Investoren auch schon eine mittelfristige Abschwächung des Halbleiterzyklus antizipieren./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2022 / 06:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006231004

