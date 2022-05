Hamburg (ots) -Daten und das richtige Konzept sind das Herzstück einer erfolgreichen Personalisierung. Teneritys Personalisierungskonzept ruht auf fünf Säulen, die es Unternehmen ermöglichen, Kundenvertrauen aufzubauen, überzeugende Kundenerlebnisse zu gestalten und Kundenerwartungen zu erfüllen bzw. zu übertreffen, um intelligente und profitable Kundenbindung zu fördern:1. Strategie: Entwicklung einer klaren und umsetzbaren Strategie, die Zweck, Taktik, gewünschte Ergebnisse und KPIs der Personalisierung definiert2. Vertrauen: Unbedingte Beachtung des Datenschutzes und Einholung der Einwilligungen der Kunden zur Nutzung ihrer Daten zur Personalisierung, um Kundenvertrauen aufzubauen3. Relevanz: Gestaltung relevanter und mehrwertiger Kundenerlebnisse mithilfe der richtigen Kombination aus Content und Customer Intelligence4. Kontextbezogene Kundenerlebnisse: Ausspielen maßgeschneiderter Angebote und empathische Kommunikation über die vom Kunden präferierten Kanälen5. Kontinuierliche Weiterentwicklung: Permanente Weiterentwicklung der Personalisierung mit zunehmenden Daten und Erkenntnissen, um die Customer Experience zu optimieren und positive Ergebnisse für Unternehmen und Kunden zu erzielenKatrin Rohlfs, Director Marketing & Business Development bei Tenerity, erläutert: "Personalisierung kann einen lebendigen Kreislauf in Gang setzen, relevante Mehrwerte für Kunden bieten und dabei helfen, vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufzubauen. Durch überzeugende empathiebasierte und personalisierte Kundenerlebnisse schaffen Unternehmen eine emotionale Wechselhürde für ihre Kunden und so letztendlich intelligente und profitable Kundenbindung."Über TenerityTenerity ist eines der weltweit führenden Unternehmen für intelligente und profitable Kundenbindung. Tenerity entwickelt seit mehr als 40 Jahren maßgeschneiderte Kundenbindungslösungen für marktführende Unternehmen auf der ganzen Welt, die intensivere Kundenbeziehungen und Zusatzerträge fördern. Tenerity beschäftigt heute rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 18 Ländern und betreut über 2.000 Klienten. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tenerity.de (https://www.tenerity.com/de)Xing (https://www.xing.com/pages/tenerity-gmbh)LinkedIn (https://de.linkedin.com/showcase/tenerity-germany?trk=affiliated-pages)Pressekontakt:Mathias KempaTenerity GmbHmathias.kempa@tenerity.com+49 (0)40-41 36 04 38Original-Content von: Tenerity GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162446/5218563