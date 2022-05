Grüne Vorzeichen hatten im gestrigen Handel absoluten Seltenheitswert. Im DAX gab es gerade einmal zwei Titel, welche überhaupt Kursgewinne vorweisen konnten, und selbst die hielten sich in engen Grenzen. So schaffte es E.ON mit einem Plus von nicht ganz einem Prozent, den Index letztlich anzuführen.Dabei dürfte E.ON (DE000ENAG999) schwer davon profitieren, dass die Energiepreise sich weiterhin auf Rekordniveau bewegen und momentan wieder einmal die Angst vor einem europäischen Embargo gegen fossile Energieträger aus Russland umgeht. Aus welcher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...