Die automatisierte Einstellwand von OPEX wird auf der LogiMAT 2022 vorgestellt.

OPEX Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Lagerautomatisierungstechnologie, der Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung anbietet, wird zum ersten Mal auf der LogiMAT, Europas größter internationaler Fachmesse für Intralogistiklösungen und Prozessmanagement, ausstellen.

Die LogiMAT findet vom 31. Mai bis 2. Juni in Stuttgart statt. Die Automatisierungsexperten von OPEX werden kontinuierlich Live-Vorführungen des Sortiersystems Sure Sort durchführen und alle OPEX-Lösungen für die Lagerautomatisierung vorstellen, die Unternehmen zum Erfolg verhelfen.

"Wir freuen uns, unsere Lösungen zum ersten Mal auf der LogiMAT zu präsentieren", sagte John Sauer, Senior Director, Global Business Development, Warehouse Automation, OPEX. "OPEX ist seit über 10 Jahren in Nordamerika führend in der Lagerautomatisierung. Während wir weiter wachsen und unsere Reichweite auf ganz Europa ausdehnen, können wir noch mehr Kunden helfen, Automatisierungslösungen zu finden, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Veränderungen zu beschleunigen und die Effizienz ihrer Infrastruktur zu steigern."

Anfang dieses Jahres eröffnete OPEX eine neue Einrichtung in Duisburg, in der Kunden und Wiederverkäufer die Möglichkeit haben, die Lagerautomatisierungslösungen von OPEX, einschließlich Sure Sort, zu testen und auszuprobieren.

Das 2017 eingeführte Robotersortiersystem Sure Sort für kleine Artikel hat die Auftragsabwicklung in E-Commerce-Vertriebszentren weltweit revolutioniert. Mit einer kompakten Reihe von Sortierplätzen, die skaliert, in der Größe angepasst und auf der kleinen Grundfläche einer Stellwand mit einem Durchgang platziert werden können, verarbeitet Sure Sort schnell und präzise bis zu 2.400 Artikel pro Stunde bei geringem Arbeitsaufwand.

Sure Sort leitet eine breite Palette von Artikeln, einschließlich zylindrischer, durchsichtiger, in Plastikbeuteln und Blisterverpackungen verpackter Artikel bis zu einem Gewicht von 2,27 Kilogramm, problemlos weiter. Es kann Produkte bis zu einer Länge von 38,1 cm, einer Breite von 30,48 cm und einer Höhe von 15,24 cm verarbeiten.

Sure Sort wird unter anderem häufig verwendet für:

Anwendungen zur Auftragsabwicklung im E-Commerce

Vertrieb über Einzelhandelsgeschäfte (Ziegel und Mörtel)

Paketsortierung/Vorsortierung nach Postleitzahl oder Postzone zur Reduzierung der Versandkosten

Konfektionierung für die Zusammenstellung von zum Beispiel Monatsclubs oder Essenspaketen

Rückwärtslogistik und Nachschub

Cross-Docking im Lager, Cross-Docking im Einzelhandel und Sortieren nach Gängen, wenn der Platz begrenzt ist

OPEX ist ein vertikal integriertes Unternehmen, das alle seine automatisierten Lösungen entwickelt, konstruiert, herstellt, verkauft und wartet. Dies führt zu einem Höchstmaß an Qualität der Ausrüstung, zuverlässigem Betrieb, Langlebigkeit der Produkte und einer außergewöhnlichen Kundenzufriedenheit.

Über Opex

OPEX Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung der nächsten Generation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. Mit Hauptsitz in Moorestown, NJ, USA, und Niederlassungen in Pennsauken, NJ, Plano, TX, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX mehr als 1.600 Mitarbeiter, die ständig neue Ideen entwickeln und maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen anbieten, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen lösen.

