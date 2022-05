Die BioNTech-Aktie befindet sich seit 10.10.2019 an der Börse und hat in diesem Zeitraum rund 900% gewonnen. Anleger, die dagegen erst vor rund einem halben Jahr in den Impfstoff-Hersteller investiert haben, verzeichnen bis dato einen Verlust von -25%. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BioNTech nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem...

