Was passiert, wenn ein ehemaliger Ingenieur von Apple in Erinnerungen schwelgt und Bilder von alten Prototypen teilt? Wir bekommen Einblicke in ein ziemlich spannendes Konzept für ein iPhone. Was kommt dir sofort in den Sinn, wenn du an das iPhone denkst? Die Icons der Apps? Die Form, die je nach Generation zwischen klotzig und blockig schwankt und nicht immer abgerundete Kanten hat? Oder vielleicht denkst du sofort an das ikonische Klickrad? Moment - was? Der Reihe nach: iPhone-Prototyp mit Clickwheel und Drehgelenk Tony Fadell hat wie kaum ein anderer die Ästhetik bei Apple ...

