Erstmals seit dem Börsengang im Januar legt TPG Quartalszahlen vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbuchte die Beteiligungsgesellschaft in fast allen Bereichen erhebliche Zuwächse und übertraf auch die Erwartungen der Analysten. Als Reaktion darauf legt die Aktie des Private-Equity-Riesen am Dienstag zu.Der für den Private-Equity-Sektor wichtige ausschüttungsfähige Gewinn nach Steuern belief sich im ersten Quartal 2022 auf 199 Millionen Dollar. Damit lag der Wert nicht nur dreimal so hoch wie ...

