Original-Research: WOLFTANK-ADISA HOLDING AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu WOLFTANK-ADISA HOLDING AG

Unternehmen: WOLFTANK-ADISA HOLDING AG

ISIN: AT0000A25NJ6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.05.2022

Kursziel: 25,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato, Nicolas Gruschka



2021 von externen Einflüssen geprägt - Wachstumstreiber aber intakt

Die Wolftank Group hat am 29.04. vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Wenngleich die Zahlen leicht unter unseren Prognosen liegen, sehen wir die Wachstumstreiber des Investment Cases weiterhin als intakt an.



Umsatz und Ergebnis unter unseren Prognosen: Nach vorläufigen Zahlen konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr der Umsatz auf 47,4 Mio. Euro (+33,5% yoy) gesteigert werden. Aufgrund der allgemeinen Verwerfungen auf den Beschaffungsmärkten und Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren insbesondere bei den neuartigen Wasserstoffprojekten liegt der Umsatz jedoch leicht unter unseren Erwartungen (MONe: 50,2 Mio. Euro). Das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA (Kosten für Kapitalmaßnahmen: 0,8 Mio. Euro; Sonderabschreibungen auf Umlaufvermögen: 0,6 Mio. Euro) von 3,0 Mio. hat hingegen unsere Erwartungen leicht übertroffen (MONe: 2,8 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der Einmaleffekte ergibt sich ein EBITDA von 1,6 Mio. Euro. Beim bereinigten EBIT sorgten Abschreibungen (Firmenwert, Forderungen aus 2019) für eine Abweichung zu unserer Prognose (0,3 Mio. Euro vs. MONe: 1,3 Mio. Euro).



Nachfrage unverändert hoch: Nach Aussage des Unternehmens besteht in allen Geschäftsbereichen eine hohe Nachfrage. Insbesondere das Joint Venture mit Q8 ist wegweisend für das zukünftige Wachstum. Wolftank befindet sich bereits in der Umsetzung erster Projekte. Weiterhin erwarten wir, dass durch den erhöhten politischen Druck hinsichtlich der europäischen Unabhängigkeit von Ölimporten die Investitionen in alternative Energieformen zunehmen werden, was u.E. einen Katalysator für die Wasserstoff- und LNG-Aktivitäten des Unternehmens darstellen wird. Allerdings könnten sich im laufenden Jahr anhaltende

Lieferkettenverwerfungen negativ auf den Geschäftsverlauf auswirken. Die Wolftank-Gruppe bezieht viele Produkte zum Bau der Betankungsanlagen aus Asien. Unter erhöhten Beschaffungskosten verlängerten sich hierfür zuletzt die Lieferzeiten.



LNG als klarer Wachstumstreiber: Zur Minimierung der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen treibt die Bundesregierung den Ausbau der LNG-Infrastruktur mit hohem Tempo voran. Neben der Genehmigung von LNG-Terminals in Norddeutschland sollen u.a. bürokratische Hürden für Genehmigungsprozesse weiterer LNG-Terminals reduziert werden. Dies wird sich u.E. für die Wolftank-Gruppe bereits kurzfristig in einer vermehrten Auftragsgewinnung im LNG-Bereich bemerkbar machen. Zudem gehen wir davon aus, dass das Unternehmen erstmals Projekte in Nord- und Osteuropa realisieren wird und insofern in diesem Jahr die europäische Expansion erfolgt.



Fazit: Nach vorläufigen Zahlen konnte die Wolftank Group in 2021 ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnen und das bereinigte EBIT in den positiven Bereich zurückführen. Nach unserer Einschätzung bleibt das Marktumfeld für LNG und Wasserstoff unverändert positiv. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24091.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°