Wenn es in Krypto-Deutschland eine Person gibt, die absolut vom Bitcoin überzeugt ist, dann wohl Roman Reher alias der @Blocktrainer. Angesichts der jüngsten Verbotsdiskussionen stellt Richy ihm daher die ketzerische Frage: Kann der Bitcoin komplett scheitern - und wenn ja, wie? In Frage kommen da eine ganze Reihe von Faktoren, von Quantencomputern über Verbote durch Staaten bis hin zu internen Entwicklungen im Blockchain-System. Ob Roman gegen all diese Faktoren überzeugende Argumente findet…?