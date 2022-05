Schon Ende Mai will Ekosem-Agrar seine beiden AGVs mit niedrigerem Quorum* über die Bühne gebracht wissen. In Runde I gestern und heute war man nicht beschlussfähig. Der Vorstand der Ekosem-Agrar teilte mit, dass in der Anleihegläubigerversammlung (AGV) der Ekosem-Agrar-Anleihe 2012/22 (DE000 A1R0RZ 5) am 9. Mai und in der AGV der Ekosem-Agrar-Anleihe 2019/24 (DE000A 2YNR0 8) am 10. Mai jeweils erwartungsgemäß ...

