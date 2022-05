DJ Evotec und Bristol Myers erweitern strategische Partnerschaft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Evotec SE hat ihre Kooperation mit Bristol Myers Squibb in Protein Degradation (gezielter Proteinabbau) erweitert und verlängert. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Wirkstoffforschungsunternehmen mitteilte, ist das Ziel dieser um acht Jahre verlängerten Kooperation die Entwicklung einer Pipeline mit so genannten Molecular Glue Degraders, kleinen, wirkstoffähnlichen Verbindungen. Bristol Myers Squibb ist laut Evotec führend auf diesem Gebiet. Die Kooperation der beiden Unternehmen reicht in das Jahr 2018 zurück.

Evotec wird den weiteren Angaben zufolge eine Abschlagszahlung von 200 Millionen US-Dollar erhalten und erwartet in naher Zukunft weitere erfolgsabhängige sowie auch programmbasierte Erfolgszahlungen, was zu einem möglichen Gesamtvolumen von 5 Milliarden Dollar führen kann. Zusätzlich soll Evotec mehrstufige Umsatzbeteiligungen (sogenannte Royalties) basierend auf dem Verkauf von Produkten erhalten.

