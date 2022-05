Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DIC Asset AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die Nettomieteinnahmen um 8 Prozent auf 21,1 Mio. gesteigert und dabei von einer guten Vermietungsleistung und den Zukäufen profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei das EBIT auf 15,2 Mio. Euro (Q1 2021: 32,1 Mio. Euro) gefallen, nachdem das Vorjahresergebnis von Verkaufsgewinnen über 12 Mio. Euro profitiert habe. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei auf 9,4 Mio. Euro (Q1 2021: 22,1 Mio. Euro) gesunken. Der cash getriebene FFO habe dagegen leicht auf 26,7 Mio. Euro (Q1 2021: 26,5 Mio. Euro) erhöht werden können. Ein Blick auf das Portfolio zeige laut SRC, dass das Unternehmen im ersten Quartal einen deutlichen Fortschritt erzielt habe. Dieser werde die Zahlen für das restliche Jahr nochmals deutlich steigern. Neben der erfolgreichen Übernahme und Vollkonsolidierung der VIB Vermögen ab 1. April seien außerdem drei Logistikimmobilien in den Niederlanden gekauft worden. Auf einer pro forma Basis belaufe sich die Position Asssets under Management nunmehr auf über 13 Mrd. Euro. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 26,00 Euro und erneuern das Rating "Buy".



