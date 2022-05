Im Zuge der geopolitischen Entwicklung hat sich zuletzt auch an der Währungsfront viel getan. Der Euro hat ggü. dem US-Dollar spürbar abgewertet. Am Freitagmorgen lag der Euro-Kurs (Euro/Dollar) bei 1,0481. Zwar hält die kontinuierliche Abwertung der europäischen Gemeinschaftswährung schon seit vergangenem Sommer an, als der Euro-Kurs noch bei 1,2220 lag, doch der Ukraine-Krieg und seine Folgen haben die Talfahrt der Devise deutlich beschleunigt.Damit droht dem Euro, dass er zum ersten Mal seit fast 20 Jahren wieder unter die Parität fällt. In der jüngsten Vergangenheit lag das absolute Tief des Euro Anfang 2017 bei 1,0340. Ganz ...

