DJ Nagel sieht spezielles EZB-Instrument gegen Fragmentierung skeptisch

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel ist kein Freund spezieller geldpolitischer Instrumente zur Bekämpfung einer "Fragmentierung" des Euroraums. In einer Konferenz in Eltville machte Nagel deutlich, dass er das 2012 verabschiedete, aber niemals umgesetzt Programm zur gezielten Ankauf von Staatsanleihen einzelner Länder (Outright Monetary Transactions - OMT) für das geeignete Instrument zur Kontrolle der Anleihe-Spreads hält.

"Es ist schwer zu entscheiden, was Fragmentierung bedeute", sagte Nagel. Wahrscheinlich habe jeder in diesem Raum eine andere Meinung dazu was das sei - die Spreads, die Wirtschaft? "Zumindest heute bin ich nicht so sicher, ob wir das mit speziellen Instrumenten angehen sollten", sagte er. Nagel wurde in der Diskussion an die Aussage des ehemaligen Ex-Präsidenten Mario Draghi erinnert, der gesagt habe, dass OMT deshalb funktioniere, weil es die Staaten zu einer Politik zwinge, die ihre finanzielle Nachhaltigkeit sichere. Das kommentierte er mit: "Dem kann ich nur zustimmen."

Vorbehalte gegen ein Anti-Fragmentierungs-Instrument hat auch schon EZB-Vizepräsident Luis de Guindos geäußert.

May 10, 2022 11:14 ET (15:14 GMT)

