Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 10. Mai 2022 Franziska Frick als Leiterin des Amtes für Statistik bestellt. Die bisherige Leiterin Andrea Scheller verlässt das Amt für Statistik per Ende Juni 2022.Franziska Frick arbeitet seit 2009 für das Amt für Statistik und ist zuständig für den Aufbau und die Weiterentwicklung der Statistiken im Bereich Gesundheit. Seit 2018 hat sie zudem die Funktion als Abteilungsleiterin für Register inne. Sie studierte Sozialarbeit und Sozialpolitik an der Universität Freiburg und verfügt über einen Doktortitel in Medienwissenschaften. Nach ihrem Studium war sie mehrere Jahre beim Schweizer Fernsehen als stellvertretende Leiterin für die Markt- und Publikumsforschung tätig.Franziska Frick wird die Leitung des Amtes für Statistik am 1. Juli 2022 übernehmen.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenSimon Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 64 47Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100889050