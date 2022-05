Als Rolf Mützenich von der SPD Ende März eine weiß-rote Karte im Bundestag zeigt, ist klar: Die Welt steht erneut an einem Wendepunkt und spaltet sich in zwei Lager. Anleger überdenken ihr Portfolio."Politik der Ewigkeit" ohne ZugeständnisseDer SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hält im Bundestag eine Weltkarte hoch. Darauf rot markiert sind die Staaten, die sich nicht gegen Russland stellen (Stand Ende März). Neben China und Indien sind auch einige afrikanische und südamerikanische Staaten rot eingefärbt. Mützenich zählt zum pazifistischen linken Flügel der SPD, der für konsequente Abrüstung eintritt. Seine Karte macht auf einfache Weise deutlich, was die Bevölkerung seit Ausbruch des Krieges deutlich spürt: Die Welt hat sich erneut geteilt.

