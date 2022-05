An einem ohnehin von Verlusten geprägten Handelstag zählte Plug Power gestern zu den wohl größten Verlierern. Gleich um 15 Prozent krachte die Aktie des US-Konzerns in die Tiefe und rutsche damit in Gefilde ab, die es seit 2020 nicht mehr zu sehen gab. Die Enttäuschung über eine derart schlechte Performance könnte bei den Anteilseignern kaum größer sein.Dabei gab es nicht einmal konkrete Meldungen, welche einen solchen Absturz rechtfertigen könnten. Eine große Rolle dürfte schlicht die Laune der Anleger gespielt haben. ...

