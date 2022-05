DJ Aktien Schweiz schließen fester - Holcim gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach sechs Tagen mit Verlusten in Folge hat der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag mit Aufschlägen geschlossen. Händler wollten aber keine Entwarnung geben: Es gebe keine Indizien, dass die Inflation und damit der Druck auf die Notenbanken zur Straffung der Geldpolitik nachlasse, hieß es. Die sich andeutende Erholung sei daher eher eine technische wegen der Überverkauftheit des Marktes. Neben den Themen Inflation und Zinsen standen auch weiter die Lockdowns in China und der Ukraine-Krieg als belastende Faktoren einer länger andauernden Erholung im Weg.

Der SMI gewann 0,9 Prozent auf 11.542 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 38,41 (zuvor: 41,14) Millionen Aktien. Zu den gesuchten Aktien gehörten Zykliker. So gewannen ABB 1,2 Prozent und Geberit 3,3 Prozent. Holcim lagen mit plus 2,2 Prozent ebenfalls gut im Markt. Stützend wirkten Aussagen von JSW-Chairman Sajjan Jindal gegenüber der Financial Times. Dort hatte er ein Gebot für das Indien-Geschäft von Holcim, konkret Ambuja Cement and ACC, für 7 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Laut Reuters soll auch Adani Group Interesse haben. Der Wert des Deals könnte also noch wesentlich höher ausfallen und sogar das doppelte Volumen erreichen, hieß es mit Verweis auf einen Insider.

AMS-Osram verteuerten sich um 1,4 Prozent. Das Unternehmen trennt sich von ihrem Geschäft für dynamische Beleuchtung. Die Gesellschaft hat nach eigenen Angaben eine Vereinbarung über den Verkauf von Traxon Technologies an die Prosperity Group unterzeichnet, ein privates Beleuchtungsunternehmen mit Hauptsitz in Hongkong. Die Transaktion ist Teil der Strategie von AMS-Osram, sich auf die Kerntechnologien in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik zu konzentrieren und Nicht-Kerngeschäfte zu veräußern.

Die defensiven Schwergewichte tendierten uneinheitlich. Während Nestle (-0,4%) hinter dem Markt zurückblieben, verteuerten sich Roche um 1,8 Prozent. Novartis lagen mit plus 0,6 Prozent in der Mitte. Die Aussicht auf weiter steigenden Leit- und Marktzinsen beförderte die Aktien von Finanzunternehmen. UBS rückten um 1,6 Prozent vor und Swiss Re um 2,4 Prozent.

May 10, 2022 11:43 ET (15:43 GMT)

