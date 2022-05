ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Under Armour anlässlich der jüngsten Quartalszahlen von 36 auf 18 US-Dollar halbiert, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die enttäuschenden Geschäftszahlen des Sportartikelherstellers hätten den Markt dazu veranlasst, an den langfristigen Ertragsaussichten zu zweifeln, schrieb Analyst Jay Sole in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er halte derweil an seinem positiven Votum für die Aktien fest, denn der Markenname sei weiter stark. Zudem habe Under Armour dank interner Verbesserungen die operativen Abläufe erheblich verbessert./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 12:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 12:39 / GMT



ISIN: US9043111072

