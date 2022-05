Mit den jüngsten Ergebnissen und dem Versprechen, im kommenden Jahr endlich (operative) Gewinne zu erzielen, konnte Delivery Hero im April noch das eine oder andere positive Signal aussenden. Das überzeugte auch so manchen Analysten; unter anderem bekräftigte die Credit Suisse ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Dienstleisters.Bei den Anlegern haben sich jegliche Hoffnungen auf bessere Zeiten aber anscheinend schon wieder in Luft aufgelöst. Nachdem die Aktie von Delivery Hero (DE000A2E4K43) gestern mal wieder ihren Stammplatz am unteren Ende des DAX mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...