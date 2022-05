Brüssel (ots/PRNewswire) -DOE, NRDC, NERC-Veteranin mit der Aufgabe betraut, die Einführung von LDES-Technologien zu beschleunigen, um eine schnelle Dekarbonisierung zu unterstützenDas Long Duration Energy Storage Council ("Das Council") gab heute bekannt, dass die erfahrene Energie- und Umweltexpertin Julia Souder zum ersten Executive Director der Organisation gewählt wurde. Souder wird die Strategie und Vision des Rates leiten, um die Weiterentwicklung der Langzeit-Energiespeicherung in den Mittelpunkt der weltweiten Energiewende zu stellen.Zu den Hauptaufgaben von Souder gehört es, den Rat bei der Erfüllung seines Auftrags zu leiten und gleichzeitig mit Mitgliedern, der Industrie, Regierungen und anderen Interessengruppen zusammenzuarbeiten, um die weltweite Einführung von Langzeit-Energiespeichern voranzutreiben. Die Ankündigung folgt auf die Gründung des ersten Vorstands des Council im vergangenen Monat.Souder verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Energie- und Umweltsektor und war zuletzt als Executive Director der Long Duration Energy Storage Association of California (LDESAC) tätig. Dort leitete sie die Ausbildung und die Kontaktaufnahme mit neuen und bestehenden Entwicklern von Langzeit-Energiespeichern und konzentrierte sich dabei auf deren Bedeutung für die Netzzuverlässigkeit und die Erreichung der Klimaziele."Langfristige Energiespeicherung ist eine entscheidende Komponente beim Aufbau einer Zukunft der erneuerbaren Energien", sagte Souder. "Die Förderung von Innovationen und die Beschleunigung des Einsatzes von Technologien zur Langzeitspeicherung von Energie ist für unsere weltweiten Bemühungen zur Dekarbonisierung von größter Bedeutung. Ich freue mich darauf, mit unseren wachsenden, weltweiten Mitgliedern zusammenzuarbeiten, um ein System zu schaffen, das zu 100 % aus erneuerbaren Energien besteht und in dessen Mittelpunkt die Energiespeicherung steht."Souder ist ein langjähriger Verfechter sauberer Energietechnologien und setzt sich intensiv für umweltfreundliche Technologien und gerechte politische Maßnahmen ein. Zuvor hatte Souder leitende Positionen beim National Resources Defense Council, Clean Line Energy Partners, der North American Electric Reliability Corporation, dem US-Energieministerium und als Unternehmer bei JAS Energies LLC inne.Informationen zum LDES CouncilDer LDES Council ist eine globale, von Führungskräften geleitete, gemeinnützige Mitgliederorganisation, die Technologieanbieter, Ausrüstungshersteller, Unternehmen für erneuerbare Energien, Versorgungsunternehmen, Netzbetreiber, Investoren und Endverbraucher umfasst. Es strebt an, die Dekarbonisierung des Energiesystems zu den geringsten Kosten für die Gesellschaft zu beschleunigen, indem es die Innovation, Kommerzialisierung und den Einsatz von Langzeit-Energiespeichern vorantreibt. Das LDES Council bietet Regierungen, der Industrie und der Gesellschaft im Allgemeinen faktengestützte Orientierungshilfen und Informationen und stützt sich dabei auf die Erfahrungen seiner Mitglieder, zu denen führende Energieunternehmen, Technologieanbieter, Investoren und Endverbraucher gehören. www.ldescouncil.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1813884/Long_Duration_Energy_Storage_Council_Logo.jpgPressekontakt:Larissa Fair,Direktorin für Kommunikation,Nordamerika,lfair@ldescouncil.comOriginal-Content von: Long Duration Energy Storage Council, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163046/5218766