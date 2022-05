Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre Vortagsverluste angeknüpft. Am Abend kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 103,34 US-Dollar. Das sind 2,64 Dollar weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt um 2,48 Dollar auf 100,60 Dollar.Das geplante Transportverbot von russischem Öl ist nach Angaben aus EU-Kreisen vorerst nicht mehr Teil des geplanten Sanktionspakets gegen Russland. Es sei weitere Koordination auf internationaler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...