Enedym Inc. ("Enedym"), ein Technologieunternehmen, das geschaltete Reluktanzmotoren (SRMs für Switched Reluctance Motors) der nächsten Generation, elektrische Antriebe und elektrifizierte Antriebsstränge entwickelt, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Smartricity Inc. ("Smartricity"), einem Unternehmen für intelligente industrielle Elektromotoren und Software, bekannt. Die Partnerschaft wird dazu beitragen, die nächste Generation von Wind-Pitch-Motoren und die dazugehörige Technologie zu entwickeln, um die Effizienz, Leistung und Kosteneffizienz erheblich zu steigern.

Durch den Einsatz der einzigartigen SRM-Technologie von Enedym erhöht Ventium dessen Name eine Kombination aus den lateinischen Wörtern für Wind (Ventus) sowie Macht und Gewalt (Imperium) ist die Zuverlässigkeit und Effizienz von Windturbinen und steigert so die Effizienz der Energieproduktion. Mit der Zeit wird die erhöhte Windenergieproduktion die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen verdrängen und die Treibhausgasemissionen signifikant reduzieren. Darüber hinaus senkt die höhere Effizienz der Windturbinen die Kosten der Windenergie. Investitionen in saubere Windenergie gewinnen dadurch an Attraktivität. Enedym und der Konsortialpartner Smartricity erhielten kürzlich 2,4 Mio. von Sustainable Development Technology Canada (SDTC), um die Ventium-Windpitch-Motortechnologie zu vermarkten und voranzutreiben.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden sich Enedym und Smartricity dafür einsetzen, den Beitrag der Windenergie zu maximieren, indem sie eine der größten Schwachstellen der Turbinen beheben: die geringe Verfügbarkeit und den geringen Kapazitätsfaktor aufgrund unzuverlässiger und veralteter Pitch-Antriebssysteme der Modelle 1.X-2.X MW. Die Pitchsysteme in den 1.X-2.X-Modellen tragen mit am meisten zu den Ausfallzeiten der Turbinen bei. Studien zeigen, dass über 30 der Ausfälle direkt mit diesen Systemen zusammenhängen.

Dr. Ali Emadi, Gründer, President und CEO bei Enedym, erklärt: "Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit Smartricity bekannt geben und gemeinsam zu einer effizienteren, zuverlässigeren und wirtschaftlicheren Windkraftinfrastruktur beitragen zu können. Schätzungen zufolge wird die globale Nachfrage nach sauberer Energie drastisch zunehmen, um die Abhängigkeit von ausländischer Energieerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe zu verringern und geopolitische Risiken zu reduzieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Smartricity, Branchenführern und Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, um die Innovation voranzutreiben, die uns in eine grünere und sicherere Zukunft führen wird."

Michael Sonsogno, Mitbegründer und CEO von Smartricity, sagt: "Smartricity hat ein ganzes Arsenal revolutionärer Motorentechnologien aus der ganzen Welt entwickelt und diese mit der Praxiserfahrung unseres Teams kombiniert, um die größten Schwachstellen in den Bereichen erneuerbare Energien, HLK, Bergbau, Öl und Gas sowie industrielle Fertigung anzugehen. Bei der Anwendung Wind Pitch war SRM unangefochtener Sieger, als wir unsere Erkenntnisse aus der Praxis mit dem Ventium Wind Pitch SRM kombinierten."

Über Enedym Inc.

Enedym ist ein Technologie-Start-up-Unternehmen der McMaster University. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Kanada. Enedym ist Inhaber von über 60 Patenten und anhängigen Patentanmeldungen und damit verbundenen Erfindungen, die vom Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain Dr. Ali Emadi und seiner Forschungsgruppe am McMaster Automotive Resource Centre (MARC) der McMaster University entwickelt wurden. Die Vision von Enedym ist es, die Kosten von Elektromotoren und elektrifizierten Antriebssträngen deutlich zu senken und durch neuartige Antriebstechnologien, Steuerungen und Digitalisierungstechniken ein neues Paradigma der Elektrifizierung voranzutreiben. Enedym möchte dazu beitragen, den Planeten zu retten, und zwar einen Elektromotormarkt nach dem anderen. Weitere Informationen über Enedym finden Sie unter www.enedym.com und auf unserem YouTube-Kanal unter Enedym YouTube.

Über Smartricity Inc.

Smartricity ist ein Unternehmen für intelligente industrielle Elektromotoren und Software. Die Motoren von Smartricity werden mithilfe bahnbrechender Elektromotorentechnologien, Software und Datenanalyse entwickelt. Die hocheffizienten, extrem zuverlässigen und nachhaltigen Motoren von Smartricity werden die Betriebszeit kritischer Anlagen drastisch erhöhen und gleichzeitig Emissionen, Abfälle und den massiven industriellen Kohlenstoff-Fußabdruck erheblich reduzieren. Nähere Informationen über Smartricity und den Ventium Wind Pitch SRM finden Sie unter www.Smartricity.ca.

